Der SSV 23 saniert Duschen und Heizleitungen. Über „Viele schaffen mehr“ winken Zuschüsse pro Zehn-Euro-Spende.

Kurz nach Beginn der Fußball-Saison im Herbst 2025 verursachten geplatzte Rohrleitungen in der Heim-Duschkabine des Roschbacher Sportheims einen Wasserschaden. Die Folge: Beide Dusch- und beide Umkleideräume mussten vollständig saniert werden. Da die Wasserleitungen noch aus der Bauzeit des Sportheims vor mehr als 50 Jahren stammten, wurden sie ebenso wie die Heizungsleitungen im Keller komplett erneuert. Mit den Arbeiten ist man nach Angaben von Franz Pioth, Vorsitzender des Fördervereins des Südhaardter Sportvereins 23 (SSV), inzwischen gut vorangekommen, die Räume können bald wieder genutzt werden.

Um die Gesamtkosten von rund 20.000 Euro zu decken, hat der Förderverein eine Spendenkampagne gestartet. Der SSV ist aus dem SV Roschbach, dem VfL Hainfeld und der SG Edesheim hervorgegangen. Unter dem Motto „Südhaardter SV saniert Duschen im Sportheim“ sammelt der Förderverein im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion der VR Bank Südpfalz Spenden, um die Investitionen zu finanzieren.

So funktioniert das Crowdfunding

Das Prinzip der Crowdfunding-Aktion ist einfach: Für jede Spende ab Höhe von zehn Euro, die mit einer eigenen E-Mail-Adresse getätigt wird, legt die VR Bank Südpfalz weitere zehn Euro dazu. Eine Einzelspende von 50 Euro bringt dem SSV so zusätzlich zehn Euro von der Bank. Fünf einzelne Spenden à zehn Euro – jeweils mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen – generieren fünfmal zehn Euro Bankzuschuss. Heißt: Je mehr einzelne Zehn-Euro-Spenden über verschiedene Adressen eingehen, desto höher fällt die Unterstützung der Bank aus. Insgesamt müssen 6000 Euro erreicht werden, damit das Geld an den Förderverein ausgezahlt werden kann. „Wir haben uns ein aus unserer Sicht, aber auch aus der der Bank, realistisches Spendenziel gesetzt und uns auf 6000 Euro verständigt. Den Rest zur Deckung der Gesamtkosten entnehmen wir Rücklagen, die der Förderverein gebildet hat“, erklärt Franz Pioth.

Eine weitere Unterstützungsaktion des Fördervereins startet am Mittwoch, 1. April. Derzeit werden 500 Vereinskarten ausgegeben. Wer beim Edeka-Markt Kissel in Edesheim einkauft und die Karte an der Kasse vorlegt, spendet dem Verein automatisch ein Prozent der Einkaufssumme. „Kleinvieh macht auch Mist. Wir können jeden Euro brauchen, denn die Kosten für den Unterhalt der Sportheime und der Fußballplätze bewegen sich Jahr für Jahr im sechsstelligen Bereich“, betont Pioth.

Zur Sache

Das Roschbacher Projekt und weitere Vorhaben aus der Region, die Teil der Crowdfunding-Aktion der VR Bank Südpfalz sind, finden sich online unter:

https://www.viele-schaffen-mehr.de. Bei Problemen mit der Überweisung für das Roschbacher Projekt hilft Franz Pioth weiter (Telefon: 06323 948439, E-Mail: fpioth@web.de).