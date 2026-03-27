[AKTUALISIERT, 13.05] Aktuell ist die Hauptstraße in Rinnthal (Kreis Südliche Weinstraße) aufgrund eines Wasserrohrbruchs voll gesperrt. Hierbei handelt es sich um die Umleitungsstrecke für die B10 wegen der Sperrung der Tunnel bei Annweiler. Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, wird die Hauptstraße wohl noch bis Samstagmorgen gesperrt bleiben. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilte die Polizei mit, bisher gebe es keine größeren Behinderungen auf den Umleitungsstrecken rund um Annweiler. Die Tunnel sind seit Ende Februar gesperrt. Unter anderem wird in dieser Zeit die Brandmeldeanlage in den Röhren erneuert. Die Arbeiten sollen bis 8. Mai abgeschlossen sein.