[Aktualisiert um 12.55 Uhr] Die Feuerwehr teilt mit, dass aufgrund eines Wasserrohrbruches in der Hauptstraße in Burrweiler die Wasserversorgung zur Zeit eingestellt ist. Dies betrifft den nördlichen Bereich ab dem Kreuzungsbereich Hauptstraße/Gaisbergstraße. Bei Rückfragen wenden Sie sich an den Bereitschaftsdienst der Wasserwerke.

In der Nacht zum Donnerstag ist es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Laut der Behörden gab es einen Wasserrohrbruch in der Hauptstraße in Burrweiler, der zur Folge hatte, dass mehrere Keller massiv vollliefen. Zeitweise bestand dort eine Vollsperrung wegen des Verdachts der Unterspülung der Straße im Bereich der Hausnummern 51-58.