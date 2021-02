Im Landauer Kaufhof hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, lief Wasser aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss. Die dort ausgestellten Kunstwerke sind unversehrt und wurden von der Stadt in Sicherheit gebracht. Der Projektentwickler Ehret + Klein hat die Leitungen abstellen lassen. Größere Schäden am für den Abriss vorgesehenen Gebäude sind nicht entstanden, der Schaden wirke sich nicht auf den geplanten Bauablauf aus. Für die Kunstausstellung in den Schaufenstern seien die Heizkessel des Gebäudes weiter betrieben worden, teilt Ehret + Klein weiter mit. Die Stadt geht nicht davon aus, dass die Ausstellung der Uni in die Kaufhof-Schaufenster zurückkehren wird. Es werde wohl auch keine weitere Aktion vor dem Abriss geben – „auch weil die Feuchtigkeit dafür sorgt, dass die Fenster beschlagen“, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl. Aber: Ehret + Klein strebe eine Kooperation mit lokalen Winzern im Zuge der Fertigstellung des Kaufhof-Nachfolgegebäudes an, „um so das künftige Stadttor mit neuem Leben zu erfüllen“, so der Entwickler. Das ursprünglich geplante Fest des Federweißen in den freien Flächen des ehemaligen Kaufhofs musste bereits wegen der Pandemie verschoben werden.