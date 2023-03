Die Hauptstraße in Roschbach ist seit Montagmorgen komplett gesperrt. Die Umleitung verläuft über Edesheim. Grund ist ein Wasserrohrbruch am Samstagmorgen. Am Wochenende hatten die Gruppenwasserwerke Bornheim die Straße nur teilweise gesperrt, wie Ortsbeigeordneter Achim Argus berichtet. Wegen der Unterspülung der Straße habe diese nun aber ganz gesperrt werden müssen. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Freitag dauern. Auch die Bushaltestellen wurden kurzfristig verlegt.