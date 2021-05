Die Stadtwerke Annweiler werden im Bürgerwald ein neues Wasserwerk bauen. Nachdem die Voruntersuchungen abgeschlossen sind, soll 2021 die erste Planungsphase eingeläutet werden. „Ein wichtiges Projekt“, findet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Um die Investition von drei bis 3,5 Millionen Euro stemmen zu können, werden die Wassergebühren und die wiederkehrenden Beiträge ab Juni erhöht, kündigt er an. Bei einer Grundstücksgröße von 600 Quadratmetern muss man pro Monat 1,20 Euro mehr an wiederkehrenden Beiträgen einplanen. Der durchschnittliche Annweilerer Haushalt hat zudem pro Monat 0,58 Euro mehr an Wassergebühr zu zahlen. Ein Vier-Personen-Haushalt muss mit 1,33 Euro mehr pro Monat rechnen. Der wiederkehrende Beitrag liegt jetzt auf der gleichen Höhe wie in der VG.