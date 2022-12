Landau hat genug Wasser, auch wenn der Verbrauch deutlich angestiegen ist. Aber es wird ab Januar teurer. 2020 waren 25 Cent pro Kubikmeter aufgeschlagen worden, jetzt sollen es nochmals 20 Cent sein. Dann kostet der Kubikmeter nicht mehr 1,99 Euro netto, sondern 2,19 Euro. Brutto sind das 2,34 Euro. Das hat Thomas Waßmuth, Chef des Versorgers Energie Südwest (ESW), dem Stadtrat mitgeteilt. Der Grundpreis bleibt unverändert, weil Verbrauchern die Möglichkeit haben sollen, die Mehrkosten durch sparsameren Verbrauch abzufedern. Waßmuth gibt die Mehrkosten mit 8,50 Euro für einen Ein-Personenhaushalt mit 40 Kubikmeter Verbrauch an – pro Jahr. Der Drei-Personenhaushalt muss mit 25 Euro pro Jahr mehr rechnen. Grund für die Erhöhung sind gestiegene Kosten: für den Stromverbrauch der Pumpen in Wasserwerk und Hochbehältern fallen 200.000 Euro zusätzlich an, für Sanierungs-, Instandhaltungs- und Neubaumaßnahmen rund 300.000 Euro. Denn zum Teil sind Brunnen und Quelleinfassungen schon 130 Jahre alt. Laut Waßmuth liegt ESW auch künftig preislich noch im Mittelfeld in Rheinland-Pfalz.