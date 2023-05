Das Wasgau-Stadion in Hauenstein wird für 1,27 Millionen Euro saniert. Der Kreisausschuss beauftragte die Strabag Sportstättenbau GmbH aus Lünen. Der Auftrag beinhaltet, die 400-Meter-Laufbahn und die Vegetationsschicht des Fußballplatzes zu erneuern. Außerdem werden die Flutlichtlampenköpfe ausgetauscht. Der Auftrag wurde zu einem Preis vergeben, der fast zehn Prozent über dem Kostenvoranschlag liege, was Landrätin Susanne Ganster als knapp an der Schmerzgrenze bezeichnete.