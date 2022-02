Der erste Wasgau-Markt in Landau am ehemaligen Hofmeister-Standort öffnet seine Pforten am Dienstag um 8 Uhr. Mit Marktschreiern und Glücksrädern feiert die Wasgau AG aus Pirmasens diesen Tag. Verkostungen wird es erst einmal nicht geben, denn noch müssen Kunden und Mitarbeiter Masken tragen.

Es ist der sechste Standort des Familienunternehmens in der Südpfalz, der 73. überhaupt. Mit der Gestaltung der Anlage setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Ein Teil der 162 Parkplätze sind unter einem begrünten Dach angelegt. Es gibt eine E-Lade-Säule, außerdem Fahrradbügel an verschiedenen Stellen. In der knapp 2100 Quadratmeter großen Immobilie gibt es nach Angaben von Wasgau-Bauleiter Markus Bolies „viel grünen Daumen“. Holz an den Wänden, LED und neueste Technik. Die schwarzen Regale auf den grauen Bodenfliesen sind in Themenwelten angeordnet, optisch abgegrenzt.

Eathappy Sushi

Natürlich spielt im neuen Markt auch Sushi eine Rolle. An einer eigenen Theke im Kassenbereich offeriert Wasgau-Partner Eathappy seine Kreationen. Alles wird frisch zubereitet, wie übrigens auch im Kissel-SBK-Markt am neuen Messegelände und im renovierten Rewe-Markt in der Haardtstraße.

Herr über das neue Wasgau-Reich auf Landau-Südwest ist ein Eigengewächs. Steven Dallmeier, der zuvor den Wasgau-Markt in Maikammer geleitet hat, sei trotz seiner jungen 29 Jahre ein alter Hase im Unternehmen, meint Marketingchefin Isolde Woll. Seit 2010 arbeitet er bei Wasgau.

Öffnungszeiten

Montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr.

Die Bäckerei ist an Werktagen ab 6.30 Uhr geöffnet und sonntags von 8 bis 17 Uhr.