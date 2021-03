Ein leicht verletzter Radfahrer ist laut Polizeibericht die Bilanz eines Unfalls am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr am Wasgau-Kreisel bei Maikammer. Ein 68-jähriger Autofahrer hatte beim Einbiegen einen 71-Jährigen auf dem Zweirad übersehen und dieses touchiert. Daraufhin stürzte der Fahrradfahrer und musste anschließend mit Schmerzen im Brust- und Rückenbereich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei verhinderte ein Sturzhelm wahrscheinlich schlimmere Verletzungen. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 500 Euro. Der 68-Jährige muss sich demnächst in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.