Zu einem Impulstag über die Zukunft der Kirchengemeinden lädt die Zweiggruppe Landau des ökumenischen Netzwerkes „Miteinander für Europa“ für Samstag, 24. September. ein. Die Tagung ist von 10 bis 16 Uhr im Gemeindehaus von Heilig Kreuz in Landau, Augustinergasse 6. Ruhestandspfarrer Ludwig Burgdörfer referiert über das Thema „Kirche im Abbruch, Umbruch und Aufbruch – was wird aus unseren Kirchen?“ Mit den Teilnehmern beleuchtet Burgdörfer sowohl die Krise der Umbrüche in den Kirchen als auch Hoffnungsspuren für deren Zukunft. Teilnahme und Verpflegung kosten 20 Euro. Anmeldungen sind erbeten bei Ruhestandspfarrer Bruno Heinz, Telefon 06341 9029720 oder per E-Mail an brunoheinz56@gmail.com.