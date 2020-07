Nichts ist es bei dieser Ente mit dem typischen Geschnatter aus dem Zweizylinder-Boxermotor: Dieser rote Vogel, der in Landau in der Cornichonstraße gründelt, ist auf Elektroantrieb umgerüstet. Das hat einmal ein Schweizer Tüftler ausgeknobelt, denn die Ente ist aufgrund ihrer Leichtigkeit für einen solchen Umbau prädestiniert. In Deutschland nehmen unter anderem ein sinnigerweise auf den Namen Entenfrisch getauftes Unternehmen im hessischen Langgöns der ein kleiner Maschinenbaubetrieb (Lorey) in Offenbach am Main und solche Umbauten vor. Letzterer hat bereits eine ganze Reihe von Fahrzeugen umgerüstet, darunter auch Mini, R4, Käfer, Landrover und sogar Porsche. Das Unternehmen liefert sogar Bausätze. Bei strengen Oldtimer-Fans fällt so etwas zwar durch als Zerstörung automobilen Kulturguts, oder pathetischer, als Verlust der Seele eines Oldies, aber eigentlich hat das doch was, oder? Die Ente als Leisetreter und mit mehr Kraft oder Saft als in ihrem ersten Leben.