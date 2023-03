Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der November gehört den Verstorbenen. Kein anderer Monat schenkt ihnen so viele Gedenktage und Aufmerksamkeit. Den Auftakt macht das katholische Hochfest Allerheiligen gleich am 1. November, mit der Gräbersegnung auf den Friedhöfen. Dabei wissen viele Menschen gar nicht mehr, dass dieser Brauch eigentlich dem Gedenktag Allerseelen am Tag danach zuzuordnen ist. Und was macht nun den Unterschied?

Seit über 1000 Jahren liegen Allerheiligen und Allerseelen im Kalender dicht beieinander. Heutzutage scheinen die katholischen Gedenktage sogar ganz miteinander verschmolzen – zumal auch die