Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sommer, Sonne, Hitze, Schweiß. Der Körper braucht viel Flüssigkeit. Doch was soll man trinken? Immer wieder heißt es: Eiskalte Getränke sind eine gute Abkühlung. Was ist dran an diesem Mythos?

35 Grad, die Sonne brennt, auf Motorhauben kann man Eier braten – das ist in den vergangenen Sommern eher die Regel als die Ausnahme gewesen. Bei den Menschen rinnt der Schweiß,