Immer mehr „Schrotträder“ landeten im Fahrradständer am Bahnhof Annweiler, ist Michael Schindler, Vorsitzender des ADFC-Kreisverbands aufgefallen. Was solle mit diesen Drahteseln passieren, die offensichtlich nicht mehr genutzt werden und anderen Rädern Platz versperren, will er von der Stadt wissen. Man habe bereits die Deutsche Bahn als Eigentümerin des Geländes verständigt, erklärt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Da es sich um fremdes Eigentum handele, könnten die Rädern nicht einfach so entfernt werden. Er habe sich erkundigt, wie andernorts mit der Problematik umgegangen werde. Eine Möglichkeit sei, ein Schild am Fahrrad anzubringen mit dem Hinweis, dass dem Besitzer noch 14 Tage Zeit zum Entfernen gegeben würden und das Rad danach weggebracht werde.

„Am Montag war ich am Bahnhof, da waren alle Räder weg.“ Wer es war, wisse er nicht. Zunächst habe sich das Problem also geklärt. Das zukünftige Vorgehen müsse noch abgestimmt werden.