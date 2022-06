Ausruhen im Schatten, Abkühlung, viel Trinken – die Vögel brauchen im Prinzip dasselbe wie wir Menschen, um an den heißen Tagen nicht zugrunde zu gehen. Für alle, die dazu beitragen wollen, dass wildlebende Vögel mit Hitzeperioden gut zurechtkommen, hat der Nabu Tipps parat.

In der stärksten Mittagshitze ziehen sich Vögel an schattige Plätze in Bäumen und Büschen zurück, um der direkten Sonnenstrahlung zu entgehen. „Auch deshalb ist es so wichtig, für heimisches Grün im Garten zu sorgen. Denn in Vorgärten und Hinterhöfen, die mit Schotter zugepflastert sind, fehlen solche Rückzugsplätze völlig“, sagt Carmen Schauroth, Leiterin der Nabu-Regionalstelle Süd mit Sitz in Landau laut der Mitteilung. Sitzen die Vögel im Schatten, reduzierten sie ihre Bewegung aufs Minimum. „Wer sich nicht bewegt, produziert keine Körperwärme durch Muskelarbeit und heizt den Körper nicht zusätzlich auf.“

Denn Vögel können sich nicht ausziehen wie wir Menschen, und sie schwitzten auch nicht wie die meisten Säugetiere. Überschüssige Körperwärme gäben Vögel nur über unbefiederte Körperpartien am Kopf, am Körper und an den Beinen ab. „Deshalb versuchen manche Vögel, kühlende Luftströmungen auszunutzen, indem sie insbesondere Flügel und Beine bewusst in den Luftzug stellen und sich von kühlender Luft umwehen lassen. Wasservögel stellen sich häufig mit den Beinen ins kühlende Wasser“, berichtet Schauroth. „Amseln oder Rabenkrähen sitzen häufig mit weit geöffnetem Schnabel da und atmen schnell ein und aus, ähnlich wie hechelnde Hunde.“ Bei diesem Kehlsackhecheln würden Rachen und Lunge einbezogen und vergrößerten so die Wärme abgebende Körperoberfläche.

Sonnenbad gegen Parasiten

Bei hohen Temperaturen verliere der Vogelkörper vor allem über die Atmung viel Wasser, berichtet der Nabu weiter. Genau wie Menschen müssten auch Vögel deshalb in der Sommerhitze viel trinken. „Wasser kann man Vögeln im Garten in Vogeltränken oder Flachwasserzonen von Gartenteichen anbieten. Als einfache Trink- und Bademöglichkeit reicht ein großer Blumentopfuntersetzer mit einem Stein als Landeplatz“, rät Schauroth. Das nutze auch Beobachtern: So könne man den gefiederten Freunden nah kommen. Die Tränke sollte man aus hygienischen Gründen täglich mit Heißwasser ausspülen und neu befüllen.

Auch die Sonne sei nicht reizlos für die Vögel, berichtet Schauroth. Sie machen Sonnenbäder. Diese dienten der Körperpflege, sie hielten das Gefieder geschmeidig und bekämpften Parasiten auf den Federn. „Solch ein entspanntes Sonnenbad kann ebenfalls minutenlang dauern und wird aus Sicherheitsgründen meistens auf einer unbewachsenen, übersichtlichen Fläche abgehalten.“