Es ist Sommer – die Landauer zieht es nach draußen ins Grüne, hinein in die Natur. In den Parkanlagen trifft sich Jung und Alt, Groß und Klein, Laute und Leise. Was sind die Lieblingsplätze der Landauer? Und was gefällt ihnen nicht so gut?

Auf einer Wiese im Thomas-Nast-Park spielen drei Frauen Gitarre: amerikanische Folkmusik. Ihr Picknickkorb ist bepackt, sie trinken Weinschorle. „Mein Sohn und ich wohnen gleich da