„Der Russland-Ukraine-Krieg. Was kann Europa tun?“ So lautet das Thema einer Veranstaltung des Frank-Loeb-Instituts der Uni Landau am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr im Alten Kaufhaus in Landau. Dazu werden die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley, und die Politikwissenschaftlerin Barbara Lippert erwartet. „Seit dem 24. Februar ringt Europa um angemessene Reaktionen auf diesen russischen Angriff“, schreiben die Veranstalter. Ein einstimmiges Vorgehen aller 27 EU-Staaten werde zunehmend schwieriger, konstatieren sie und wollen im Laufe des Abends klären, was die EU bisher erreicht hat und was sie hätte besser machen müssen.