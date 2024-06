„Hast Du einen Opa, schick ihn nach Europa!“ So ist früher die Tatsache beschrieben worden, dass alt- oder ausgediente Politiker, die man vor Ort aus den Füßen haben wollte, noch im EU-Parlament abklingen konnten. Das wird der Sache insofern nicht gerecht, als wir doch alle immer wieder mal an der EU als der großen Reguliererin leiden. Also müsste uns die EU-Wahl ein Herzensanliegen sein, was aber vei vielen nicht der Fall ist. Trotzdem stehen jetzt die Chancen gut, dass sich die Wahlbeteiligung verbessert, weil erstmals auch Jugendliche ab 16 an die Wahlurnen gelassen werden. Dass man die Jungwähler mit Chips und sonstigen Tricks locken müsste, glauben wir nicht wirklich. Vielleicht sogar im Gegenteil: Die jungen Leute sind mit vielen Freiheiten aufgewachsen, die sie sich nicht von miesepetrigen EU-Gegnern nehmen lassen wollen. Denn eins ist gewiss: Großbritannien hat den Brexit teuer bezahlt. Muss man nicht nachmachen.