Im Netzwerk Facebook kursiert derzeit eine Veröffentlichung, die vor einem angeblichen Vergewaltiger und Frauenschläger in der Westbahnstraße in Landau warnt. Darauf ist die Redaktion aufmerksam gemacht worden. Weitere Informationen fehlen, der Text klingt eher wirr. Die Justiz sei informiert, unternehme aber nichts, heißt es von jemandem, der unter dem Pseudonym „Ehrenloser Mann“ veröffentlicht. Unklar ist, ob das vielleicht auch nur als Überschrift gemeint ist. Die Kripo Landau hat auf Nachfrage der RHEINPFALZ, ob sie sich darauf einen Reim machen kann, eine Strafanzeige gegen einen unbekannten Täter und mit einem unbekannten Opfer erstellt. Nach Angaben eines Sprechers ist der Polizei nichts über einen Sexualstraftäter im Bereich Westbahnstraße bekannt. Falls beispielsweise ein verurteilter Straftäter nach Verbüßen einer Haftstrafe kürzlich dorthin gezogen wäre, wäre die Polizei darüber informiert worden. Wie berichtet, hatte es ähnliche Warnungen vor einem Mann in Neustadt gegeben, der wenig später in Edenkoben ein Schulkind entführt und missbraucht hat. Bisher ohne Ergebnis geblieben ist laut Polizei auch die Bildersuche nach einem auf Facebook veröffentlichten Foto des „Ehrenlosen Mannes“, das einen jungen Mann in weißem Hemd und mit Krawatte und Jackett zeigt. Die Kripo Landau hat wegen dessen technischer Möglichkeiten das Landeskriminalamt um Hilfe gebeten. Facebook als öffentlichen Pranger zu nutzen, kann erhebliche strafrechtliche Konsequenzen bis hin zu mehrjährigen Haftstrafen nach sich ziehen.