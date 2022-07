Beim Impfen gibt es eine neue Landesempfehlung: Menschen ab 60 sollten jetzt die Impf-Angebote nutzen und sich die zweite Booster-Impfung verabreichen lassen.

Darauf haben die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Stadtverwaltung Landau hingewiesen. Es gibt aber noch ein paar Neuerungen an der Corona-Front:

Wer wird noch kostenlos getestet?

Kostenlosen Coronatests gibt es nur noch für bestimmte Personengruppen: Kinder bis fünf Jahre, Schwangere in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie Haushaltsangehörige von Infizierten. Wer einen Test braucht, um beispielsweise eine Veranstaltung besuchen zu können oder weil die Corona-Warn-App eine Risiko-Begegnung meldet, müssen sich mit drei Euro an den Testkosten beteiligen. Für den kostenlosen Test bedarf es eines Nachweises wie zum Beispiel ein Mutterpass, ein ärztliches Attest oder ein positiver PCR-Test des infizierten Haushaltsangehörigen samt Nachweis über die gemeinsame Wohnadresse. Auch für die 3-Euro-Bürgertests sind entsprechende Nachweise zu erbringen. Vordrucke zur Selbstauskunft sind bei der jeweiligen Teststelle erhältlich.

Was passiert nach Absonderung?

Bislang durften Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeheimen die Einrichtung nach Beendigung einer Absonderung erst wieder betreten, wenn sie einen qualifizierten Schnelltest mit negativem Ergebnis vorlegen konnten. Diese Regel ist entfallen. Stadt und Kreis raten den betroffenen Einrichtungen, freiwillig ihre aus der Absonderung zurückkehrenden Mitarbeiter selbst zu testen, um das Infektionsgeschehen in den Einrichtungen möglichst gering zu halten.

Wer soll sich boostern lassen?

Ganz aktuell ruft Rheinland-Pfalz alle Menschen ab 60 Jahren dazu auf, sich erneut boostern zu lassen. Es stehe ausreichend Impfstoff zu Verfügung.

Wo sind Tests möglich?

Die kreis- und die Stadtverwaltung bitten alle Betreiber von Teststationen, geänderte Angebote zu melden. Dazu gehören auch Schließungen. Die Verwaltungen wollen eine stets aktuelle Übersicht über die verbliebenen Testmöglichkeiten auf ihren Internetseiten www.suedliche-weinstrasse.de und www.landau.de/corona geben. Das geht per E-Mail an pressestelle@suedliche-weinstrasse.de oder an presse@landau.de.