Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Agentur für Arbeit in Landau will Arbeitssuchenden, Beschäftigten und Rückkehrern aus der Familienzeit mit Online-Angeboten neue Zukunftsperspektiven aufzeigen. Unternehmen erhalten bei der Woche der Qualifizierung von 8. bis 12. Februar auch nützliche Tipps, die gerade in der Corona-Zeit wichtig sind. Außerdem finden Jobsuchende praktische Unterstützung.

„Krisenzeiten sind Qualifizierungszeiten“, sagt Christine Groß-Herick, die Chefin der Landauer Arbeitsagentur. Wegen Corona laufen die Vorträge und Besuche bei Bildungsträgern