Daniel Emmerich will für Die Linke in den Landtag. Dabei ist er kein Fan von Parteien, wie er sagt. Warum also ist er in einer?

Wenn das Wort keinen negativen Beigeschmack hätte, könnte man Daniel Emmerich „bedächtig“ nennen. Rund 20 Minuten dauert es, bis sein Foto auf dem Landauer Uni-Campus entstanden ist. Emmerich lehnt einige vorgeschlagene Hintergründe ab, „weil ich damit nichts zu tun habe“, wie er sagt. Beispielsweise die Blühkisten des Urban-Gardening-Projekts. Er achtet darauf, sich nicht mit fremden Federn zu schmücken. Gleichzeitig ist er uneitel – es stört ihn nicht, wenn parkende Autos im Hintergrund zu sehen sind.

Die Uni ist ein guter Ort, um Fotos von Emmerich zu schießen – schließlich ist der 32-Jährige ihretwegen nach Landau gekommen. Er studiert Gymnasiallehramt mit den Fächern Politik, Englisch und Chemie. Die Stadt habe er sofort schätzen gelernt – „deshalb bin ich auch in die Kommunalpolitik gegangen“. Eigentlich sei er kein Freund von Parteien, sagt er. Denn in vielen gehe es eher um die Frage, welchen Personen man unterstützt oder um Ränkespiele. „Diese reale Machtdynamik mag ich einfach nicht.“ An der Linken schätze er – neben der recht hohen Übereinstimmung mit seinen Überzeugungen – auch, dass meist die Sache im Vordergrund stehe. Aber: Er lehne auch vieles ab, betont Emmerich. Beispielsweise das Vorgehen von Partei-Ikone Sarah Wagenknecht, die er zwar sehr respektiere, die sich aber recht häufig parteischädigend verhalte. Für Die Linke sitzt er mittlerweile im Landauer Stadtrat, er hat das Mandat des verzogenen Bastian Stock übernommen. In einer Zweier-Fraktion ist er damit automatisch stellvertretender Vorsitzender.

„Bildungssystem nicht zukunftsfähig“

Natürlich hat sich der Politik-Student auch mit der Landespolitik auseinandergesetzt. Zum einen würde er gerne die Finanzierung der Kommunalfinanzen auf andere Füße stellen. Er findet, dass sehr viele Aufgaben, die eigentlich Pflicht sind, als freiwillig deklariert würden, damit das Land sie nicht finanzieren muss. Und die Pflichtaufgaben, die das Land bezahlen muss, würden meist auch nicht ausreichend finanziert. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das nicht, das weiß auch Emmerich. „Das sehen alle Oppositionsparteien so.“

Bei der Bildung setzt der angehende Lehrer ebenfalls an: „Unser aktuelles Bildungssystem ist nicht zukunftsfähig.“ Es sei zu sehr auf Konkurrenz getrimmt und nicht auf den Zusammenhalt von Gemeinschaften. Weiterhin will er die Lernmittelfreiheit für alle sowie ein festes Gemeinschaftsschulsystem. Die jungen Leute profitierten von unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsniveaus in einer Klasse, ist sich Emmerich sicher.

Vermieter enteignen?

Zudem würde er gerne ein linkes Herzensthema angehen: die Mietpreisbremse. Oder besser: eine verpflichtende Mietpreissenkung. Denn in Deutschland halte die Lohnentwicklung nicht den „explodierenden Lebenshaltungskosten“ stand. Hier sei ein staatlicher Eingriff in den Markt nötig. Gerade in Landau gebe es einige leerstehende Bauten, die, sofern sie dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stünden, für eine Entspannung bei den Mietpreisen sorgen könnten. Nur: Die Eigentümer unternähmen nichts. Emmerich beruft sich aufs Grundgesetz: „Eigentum verpflichtet.“ Komme der Eigentümer seiner Pflicht nicht nach, müsse er eben zum Wohle der Allgemeinheit auf sein Eigentum verzichten. Mit Enteignung habe das nichts zu tun, sagt Emmerich, denn er erhalte schließlich eine Entschädigungszahlung dafür. So könne die Gesellschaft profitieren.