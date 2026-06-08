Südpfalz. Burgen, Schlösser und Ruinen in der Pfalz werden zu Schauplätzen für Feste, Führungen, Familienangebote und Konzerte.

Auf der Burg Trifels ist Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juni, 11 bis 17 Uhr, das Burgfest. Samstag, 20. Juni, 18 Uhr, folgt „Heinrich. Einfach ausgeklammert.“ Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 12,50 Euro. Karten: www.burgenlandschaft-pfalz.de/burg-trifels/online, Restkarten an der Burgkasse. Samstag, 27. Juni, 19 Uhr, gibt’s laut Mitteilung im Kaisersaal die Italienische Nacht. Karten: www.villamusica.de, E-Mail info@villamusica.de, info@trifelsland.de, Telefon 06131 9251800, 06346 2200.

Im Schloss Villa Ludwigshöhe folgen Samstag und Mittwoch, 6. und 10. Juni, 11 Uhr, Führungen zu „Sehnsucht Pompeji. Ludwig I. und seine Leidenschaft für die Antike“. Teilnahme mit Schlosseintritt. Anmeldung: E-Mail bsa.anmeldung@gdke.rlp.de, Telefon 0261 66755000. Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr, folgt „Lotte Reimers – Erinnerungen und keramische Wege“, auch mit Schlosseintritt und Anmeldung über dieselben Daten. Klavierabend ist am Freitag, 5. Juni, 19 Uhr, „Dolce Vita“ am Donnerstag, 25. Juni, 19 Uhr. Karten: www.villamusica.de, E-Mail info@villamusica.de, Telefon 06131 9251800.

Auf der Hardenburg gibt es Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr, „Die Gräfin von Leiningen“. Kosten: 12,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro, zuzüglich Burgeintritt. Anmeldung: www.theaterderliebe.de, Bezahlung an der Burgkasse. Freitag, 12. Juni, 16 Uhr, beginnt „Von mutigen Rittern und stolzen Raubvögeln“. Anmeldung bis zwei Tage vorher: E-Mail kulturpaedagogikpfalz@gdke.rlp.de, Telefon 0261 66754826. Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juni, 11 bis 17 Uhr, läuft „Handwerk und Kurzweil“ zum Burgeintritt.

An der Burgruine Lindelbrunn beginnt Samstag, 13. Juni, 10 Uhr, eine Familienbesichtigung. Anmeldung: E-Mail kontakt@walter-touren.de, Telefon 07275 9193067. Auf Burg Gräfenstein startet Samstag, 20. Juni, 16 Uhr, „Abenteuer Burg Gräfenstein – von Plagegeistern, Pein und Pestilenz“. Preis: zehn Euro. Anmeldung: E-Mail VeraUlrich@g-ig.de, Telefon 0160 95009882.

An der Heidelsburg folgt am Samstag, 27. Juni, 14 Uhr, eine Wanderung mit Biosphären-Guide. Kosten: für Erwachsene zehn Euro, für Kinder fünf Euro. Anmeldung: E-Mail AnkeVogel@g-ig.de, Telefon 0152 21664944. Im Burgenmassiv Altdahn gibt’s am Sonntag, 28. Juni, 15 Uhr, eine Führung im historischen Gewand. Anmeldung über dieselben Daten.

Infos

www.burgenlandschaft-pfalz.de/veranstaltungen