Manche behaupten, die Demokratie sei ein Auslaufmodell. Beim Tag der Demokratie in Landau sagen viele: Das stimmt nicht. Über einen Tag, der Hoffnung macht.

„Ich hab mich gefragt, warum so viele junge Leute hier sind“, sagt Liss Flory, die ihr Fahrrad über den Platz schiebt. Sie kam nur zufällig hier vorbei, findet aber die Initiativen und vor allem die Beteiligung der jungen Generation daran toll. Es ist Mittwoch, und Flory läuft gerade über den Landauer Rathausplatz. Das ist einer der Orte, an denen der Demokratietag begangen wird. Auf die Frage, warum sie das toll findet, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen: „Das ist unsere Zukunft.“

Denny Munsche, Lehrer an der Maria-Ward-Schule, hat mit seinen Schülern eine „Demokratiewand“ aufgebaut. Darauf können die Besucher schreiben, wo sie Demokratie erleben oder was sie ändern würden, wenn sie Bürgermeister wären. „Da steht natürlich auch viel drauf, was ein Bürgermeister gar nicht macht“, meint er. Aber auch ganz konkrete Wünsche wie bessere Busverbindungen – außerdem gibt es mehr Besucher als erwartet. Die Ideen sollen später dem Stadtrat vorgelegt werden. Besonders stolz ist Munsche auf seine Schüler, die daneben stehen, Menschen ansprechen und in seinen Augen einen wichtigen Beitrag zur Demokratie leisten.

Die Jüngeren „wissen schon so viel“

Das sehen auch drei Schülerinnen aus der neunten Klasse so. Sie freuen sich darüber, dass sie dieses Angebot nutzen können, um sich mit anderen Menschen auszutauschen. „Wir interessieren uns viel für Demokratie“, meint eine. Ihre Aktion soll mehr Perspektiven eröffnen und zeigen, was Landauer so denken. „Das ist manchmal schwierig, weil nicht alle aus Landau kommen“, sagt eine andere. Trotzdem freuen sie sich über die hohe Beteiligung. Vor allem das Interesse von jüngeren Kindern erstaunt sie. „Die wissen schon so viel“, wundert sich die Dritte. Ihnen ist es wichtig, dass sie sich gerade bei dieser Veranstaltung in die Demokratie einbringen dürfen.

Dem stimmt auch Anne Huber, Lehrerin an der Thomas-Nast-Grundschule zu. „Man muss Kinder anhören und die Zukunft mit ihnen gestalten, nicht für sie oder über ihren Kopf hinweg“, findet sie. Ein Tag wie dieser sei für sie besonders wichtig, weil das Thema zeige, wie viel Glück wir haben, in einer Demokratie zu leben. „Das muss man unbedingt schützen“, sagt sie, besonders im Hinblick auf erstarkende demokratiefeindliche Kräfte.

Kunst ein „Ausdruck der Freiheit“

Das findet auch Volker Vieregg, Vorsitzender des Kulturbeirats. Für eine vielfältige und freie Kultur sei die Demokratie unerlässlich. „Wir müssen uns diese Freiheit, die wir haben, immer wieder bewusst machen“, betont er und verweist auf andere Länder, in denen die Kultur und die Medien unterdrückt werden.

Neben ihm steht Christian Schega, der eine Dokumentation über die Integration von Ausländern gedreht hat. „Kunst ist wichtig, weil sie ein Ausdruck der Freiheit ist, die wir hier haben.“ Für ihn sind freie Medien ein essenzieller Bestandteil der Demokratie, denn nur dadurch könne man sich eine eigene Meinung bilden und selbstständig wählen gehen. Für die Zukunft hat er gemischte Gefühle. „Wir wissen nicht, was kommt.“

Antisemitismus: Juden verbergen sich

Das Ehepaar Kliebe von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit merkt bereits jetzt, dass es mit der Freiheit in Deutschland wohl doch nicht so weit her ist. „Es heißt zwar christlich-jüdisch, aber die meisten bei uns sind Christen. Die Juden outen sich nicht mehr so gerne“ meint er. Seine Frau ergänzt: „Es traut sich ja kaum noch jemand, mit einem Davidstern oder einer Kippa offen herumzulaufen.“ Dabei dürften Christen und Muslime ihre Religion offen zeigen. Das empfindet sie als ungerecht. „Wir sind für die demokratische Vielfalt und gegen Antisemitismus“, betont sie.

Vielfalt ist auch Gudrun Hollstein, der Leiterin der Zooschule wichtig. Ihr geht es dabei mehr um den Artenschutz. Einige Parallelen zur demokratischen Vielfalt zieht sie aber trotzdem. „Jeder muss mitmachen“ ist sie überzeugt. Sowohl bei der Demokratie, als auch beim Naturschutz. Um das vor allem Kindern und Jugendlichen zu verdeutlichen, ist bei ihrem Stand ein Spiel aufgebaut: Mehrere Kinder müssen einen Ball, der auf verknoteten Seilen liegt, von einem Punkt zum anderen transportieren. „Dabei müssen sie demokratisch zusammenarbeiten“, sagt Hollstein. Die Natur als Lebensgrundlage für alle Menschen ist für sie auch die Grundlage für die Demokratie: „Wenn wir hier nicht mehr leben können, gibt es auch keine Demokratie mehr.“

Hartmann diskutiert mit Bürgern

Dem Argument, dass die Demokratie zu langsam sei und Autokratien schneller Entscheidungen treffen könnten, stimmt sie nicht zu. „Das funktioniert nicht so von oben runter.“ Es ginge vielleicht schneller, sei aber nicht unbedingt besser. „Man kann sagen: Die Demokratie ist langsamer, aber effektiver.“

Ein bisschen abseits vom Treiben auf dem Rathausplatz, nämlich beim Stiftsplatz, sind ein paar Sessel aufgebaut. Darin sitzen Bürgermeister Lukas Hartmann und Isabell Schirmer, die gemeinsam den Landau-Podcast „#immerwaslosinLD“ machen. Anlässlich des Demokratietages haben sie die Produktion nach draußen verlegt. Die freien Sessel laden Spaziergänger ein, sich dazuzusetzen und Fragen zu stellen. Viel ist nicht los, aber ein Paar aus Hockenheim lobt die verschiedenen Möglichkeiten, die es zur Bürgerbeteiligung gibt. Ein anderer Zuhörer macht sich eher Sorgen um die Demokratie. In seinen Augen hätten viele, die auf die Demokratie schimpfen, einen falschen Begriff von Freiheit. Viele Gesetze, die einschränkend wirken, hätten letztendlich nur die Sicherheit der Bevölkerung als Ziel.

Die Stadt ist mit dem Tag „insgesamt sehr zufrieden“, sagt Sprecherin Lena Wind. Es seien viele gute Gespräche und Begegnungen entstanden und die Rückmeldungen der Beteiligten waren durchweg positiv.