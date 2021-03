Die Pandemie ist in aller Munde, aber andere Probleme verschwinden dadurch nicht. So beispielsweise Rassismus. Die internationalen Wochen gegen Rassismus fallen nicht aus – sie sind aber ins Netz verlegt. Was wird geboten?

Los geht’s mit der traditionellen Aufhängung des Antirassismus-Banners am Rathausbalkon am Montag, 17 Uhr, wird der Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration Orhan Yilmaz zusammen mit dem Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch das Antirassismusbanner am Balkon des Rathauses entrollen und so den offiziellen Beginn der Wochen gegen Rassismus einleiten. Das diesjährige Thema ist Alltagsrassismus.

Am Donnerstag, 18. März, 19 Uhr, wird der Landauer Tri Tin Vuong bei der Onlineveranstaltung „Vom Boatpeople zum engagierten Landauer Bürger“ die Geschichte eines Mannes, der vor dem Kommunismus in Vietnam geflüchtet ist und in Deutschland eine neue Heimat gefunden hat, erzählen. Der Sozialdemokrat wird auch von seinen Erfahrungen mit Alltagsrassismus berichten.

Zwei weitere Vorträge

Ebenfalls online wird am 24. März um 19 Uhr die SPD-Landtagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß bei „Diskriminierung – Thinking outside the box“ über ihre Erfahrungen mit Rassismus sprechen. „Was bedeutet es für sie, in einem Landtag zu sitzen, in dem auch die AfD vertreten ist? Wie wird sie im Privaten mit Rassismus konfrontiert und welche Stellschrauben müssen gedreht werden, damit Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr hat?“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Den Abschluss der Reihe bildet am 26. März um 18.30 Uhr der Onlinevortrag „Der Rassist in meinem Kopf – Wie kommt er da rein? Wie werde ich ihn wieder los?“ von Björn Eisenmann. Der Sozialdemokrat legt dar, wieso alltagsrassistische Vorurteile seit jeher in den Köpfen der Menschen verankert sind, wie wir diese identifizieren und aus unseren Köpfen vertreiben können, heißt es in der Ankündigung.

Die jährliche Gedenkveranstaltung für die Opfer rassistischer Gewalt „Bewegte Lichter gegen das Vergessen“ am 21. März wird durch eine Plakataktion ersetzt.

Anmeldung