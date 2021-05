Jubiläumsfest und Rheinland-Pfalz-Tag fallen zusammen. Was wie eine gute Nachricht klingt, lässt erstmal zusammenzucken. Warum kann man den Landestag nicht 2025 in Landau feiern? Oder 2023? Irgendwie fühlt man sich ja um eine große Fete betrogen. Und das nach zwei Jahren, in denen sowieso schon quasi alle Feste in Landau ins Wasser gefallen sind. Immerhin können wir Landauer dann an der Rechnung für unsere große Party die Steuerzahler im ganzen Land beteiligen – bei der Aussicht schmeckt die Rieslingschorle gleich doppelt so lecker. Dem Pessimismus unseres Karikaturisten, dass dann die Corona-Regeln noch gültig sein könnten, wollen wir uns jedoch nicht zwingend anschließen. Bis 2024 ist die Pandemie sicher vorbei. Vielleicht ist bis dato ja sogar jeder, der will, geimpft! Und, verzeihen Sie den Zynismus, vielleicht haben wir bis 2024 schon herausgefunden, wie Pflegekräfte von anhaltendem Applaus ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Dann können die auch mit anstoßen.