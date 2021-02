Am Mittwoch gegen 3.30 Uhr sind in der Waffenstraße mehrere Mülltonnen vor einem Gebäude der Stadt in Brand geraten. Die Ursache dafür ist unbekannt. Das Feuer beschädigte die Fassade und ein Fenster an der Rückseite der Roten Kaserne, in der unter anderem das Haus der Jugend, das Jugendamt, die Vergabestelle und das Seniorenbüro untergebracht sind. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 5000 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat die Staatsanwaltschaft Landau einen Gutachter beauftragt, der den Brandort gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalinspektion Landau untersucht hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.