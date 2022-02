Knapp vorbei? Nein, Spaß beiseite: Viele Autofahrer in Landau dürften sich derzeit über einen ungewöhnlichen Anblick wundern, der sich im Norden des Westrings bietet. Der alte Zebrastreifen an der Pestalozzistraße führt noch an der neuen Querungshilfe vorbei. Der Streifen ist unter anderem Teil des Schulwegs von Grundschülern zur Pestalozzigrundschule und zurück. Und vor allem um deren Sicherheit gehe es. Die Stadt will künftig den Zebrastreifen durch die Insel führen, sagt Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne). So soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer erhöht werden. Weiterhin werden die schräg an der Straße liegenden Parkplätze umgebaut und parallel zur Fahrbahn angelegt. Denn bisher stünden von Westen aus Richtung Schillerpark kommende Fußgänger schon mehrere Meter auf der Straße, bevor sie für Autofahrer zu sehen sind, sagt Hartmann. Kosten: 25.000 Euro.