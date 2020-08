Fast hätten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch heute wieder eine größere Recherche zur rechtsextremen Landauerin Myriam Kern präsentiert, die an der Nordringschule als Förderlehrerin arbeitet. Wir haben den Beitrag zurückgestellt, weil sich auch am Freitag mal wieder die Nachrichtenlage überraschend geändert hat und wir andere Themen vorziehen müssen. Für einen besseren Themenmix und etwas Abwechslung ist das auch gar nicht schlecht.

Zur Causa Kern erreichen uns sehr viele Reaktionen; einen Großteil können Sie auf der Leserbriefseite in der Montagausgabe nachlesen. Andere Zuschriften sind neue Hinweise, den wir nach Einschätzung der Verfasser mal nachgehen sollten. All das ist auch mit viel Lob für die Arbeit des Kollegen Falk Reimer verbunden. Das freut uns, vielen Dank dafür. In anderen Rückmeldungen wird er aber auch als „Schreiberling“ tituliert. Dass die Unterzeichner damit einen Kollegen und nicht selten auch unseren ganzen Berufsstand abwerten wollen, damit können wir leben. Wir weisen aber immer mal wieder darauf hin, dass „Schreiberling“ ein von den Nationalsozialisten und deren Propagandaminister Goebbels gern verwendeter Kampfbegriff ist.

Manche Leser oder Facebook-Nutzer werfen uns auch vor, eine Hexenjagd auf Kern zu veranstalten, oder sie an den Pranger zu stellen. Gehen Sie davon aus: Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir Menschen, die im Mittelpunkt einer kritischen Berichterstattung stehen, schlaflose Nächte bereiten können. Uns wird auch vorgehalten, dass wir zur Spaltung der Gesellschaft beitrügen und dass es doch auch mal gut sein müsse. Doch mit diesem Argument könnte man natürlich jede unliebsame Recherche unterbinden.

Im Übrigen gilt auch immer noch das Verursacherprinzip: Myriam Kern hat immer wieder mit schrillen Auftritten und Veröffentlichungen auf sich aufmerksam gemacht und das Licht der Öffentlichkeit geradezu gesucht, beginnend bei ihrem kurzen Gastspiel im Landauer Stadtrat über Kundgebungen vor dem Justizgebäude bis hin zu ihren Auftritten rund um das Frauenbündnis Kandel. Das haben wir allenfalls ansatzweise berichtet, weil natürlich nicht jede Einzelmeinung, und sei sie auch noch so zugespitzt, gleich auch bedeutsam und von öffentlichem Interesse ist. Aber in Kombination mit anderen Sachverhalten – in diesem Fall einer Unterrichtstätigkeit – kann sich eine solche Einschätzung ändern. Auch bei einem Bundespolizisten, der wiederholt als Redner bei Demos des Rechtsextremisten Marco Kurz aufgetreten war, hatten wir die Frage nach der Vereinbarkeit mit seiner Beamtentätigkeit gestellt. Er ward seitdem nicht mehr gesehen.

Und dann ist da noch die Tatsache, dass wir das Thema (leider) nicht gefunden haben, sondern vor einer öffentlichen Ausschusssitzung die Rede darauf kam und dass uns nach unserer Berichterstattung eine Fülle von Stellungnahmen aus fast allen politischen Lagern erreicht haben. Kurz: Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zum Fall Kern, und den haben wir abzubilden.