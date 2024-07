So einige Autofahrer haben es bereits gemerkt: Die eigentlich ausgeschaltete Ampel am Landauer Hauptbahnhof ist wieder an. Was ist denn da los?

Als die Ampel am kleinen Bahnhofsparkplatz abgeschaltet worden war, hatte Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) noch verkündet, dass nun der Verkehr auf einer der Hauptachsen in Landau besser fließe. Auch für die Fußgänger sei die Abschaltung kein Problem, da wenige Meter Richtung Bahnhof eine weitere Fußgängerampel sei, Richtung Tankstelle gebe es eine Querungshilfe. Alles gut also. Warum also die Rolle rückwärts?

Dass es sich bei der Wiedereinschaltung der Ampel nicht um eine solche handelt, versichert Hartmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Erklärung: Es habe die jährliche Routinewartung gegeben, die Mitarbeitenden der Firma hätten die Ampel dann wohl eingeschaltet gelassen, mutmaßt er. Vielleicht hätten sie nicht gewusst, dass die Ampel ausgeschaltet sein soll. Die Fehler werde baldmöglichst korrigiert. Denn: „Es ist gut, dass die Ampel aus ist“, versichert der Bürgermeister. Das sehe nicht nur er so, sondern auch der Leiter der Fachabteilung, Ralf Bernhard.