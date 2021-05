In Landau können sich Muslime künftig gemäß des islamischen Ritus bestatten lassen. Doch haben die Verstorbenen nicht in der Stadt gewohnt, müssen sie nach Frankfurt ausweichen, sagt der Essinger Wolfgang Volz. Warum sollen andere Pfälzer islamischen Glaubens nicht in Landau bestattet werden können?

Volz, der im Essinger Gemeinderat sitzt und ehrenamtlicher Betreuer der Asylsuchenden in der Verbandsgemeinde Offenbach sei, hat sich mit einem Brief an Landaus Beigeordneten Lukas Hartmann gewandt. Er halte es für nicht angebracht, dass nur Landauer Muslime einen Grabplatz in Landau bekommen. Kleinere Gemeinden wie Essingen, Bornheim oder Offenbach hätten aus Platzgründen nicht die Möglichkeit, ein solches Gräberfeld einzurichten. In den vergangenen Jahren seien zwei verstorbene Essinger Muslime in Frankfurt beigesetzt worden – eine Zumutung für die Angehörigen, die immer nach Frankfurt fahren müssten, wollen sie ihre Lieben besuchen, argumentiert Volz. Deshalb bittet er darum, das Landauer Gräberfeld auch für Muslime aus dem Umland zu öffnen.

Hartmann weist das Ansinnen auf RHEINPFALZ-Anfrage zurück. Zunächst sehe das Gesetz vor, dass Verstorbene auch in dem Ort, in dem sie sesshaft waren, beigesetzt werden. Aber: Ausnahmen in Sonderfällen seien möglich, sagt der Grüne. Die wolle er aber in Landau nicht. „Es ist die Aufgabe jedes Ortes, eine Stätte zu schaffen, an der seine Bürger beerdigt werden können.“ Muslime gehörten zur deutschen Gesellschaft, viele seien in Deutschland geboren – früher oder später stehe jede Gemeinde vor der Frage, ob man diese Menschen nicht auch in ihrem Heimatort beerdigen sollte. „Das gehört auch zur Integration. Wir stehen am Anfang eines gesamtgesellschaftlichen Prozesses – und Landau geht voran“, sagt Hartmann.

„Wir haben mehr Muslime als früher“

Nun habe der Grüne Verständnis dafür, dass es in Dörfern schwierig sein könnte, Gräberfelder anzulegen. Aber: Es müsste möglich sein, ein Gräberfeld beispielsweise in einer Verbandsgemeinde anzulegen. Dazu komme, dass es in Landau derzeit 65 Plätze gebe, die wohl auch ohne Muslime aus dem Umland relativ zügig besetzt sein werden, schätzt Hartmann. „Wenn 60 Plätze belegt sind, werden wir über eine Erweiterung reden.“ Eine Besonderheit ist die ewige Liegedauer der Leichname – muslimische Gräber werden im Gegensatz zu christlichen nicht abgeräumt.

Essingens Bürgermeisterin Susanne Volz berichtet, dass der Friedhof des Dorfes erst vor wenigen Jahren umgestaltet wurde. Anonyme Gräber, Baumbestattungen und weitere Bestattungsformen seien nun möglich. Muslimische Grabfelder seien nicht diskutiert worden. Es habe sich noch kein Essinger Muslim wegen einer Grabstätte bei ihr gemeldet, aber Volz ist sich des Problems bewusst: „Wir haben mehr Muslime als früher.“ Sie sehe derzeit keine Möglichkeit, ausreichenden Platz in dem Dorf zu schaffen.