Es war der Briefwahlbezirk 1, der es bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Landau so extrem spannend gemacht hat. Denn bis dahin hatten sich Dominik Geißler (CDU) und Maximilian Ingenthron (SPD) ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und lagen dann fast 40 Minuten gleichauf mit jeweils 50 Prozent – mit einem nur hauchzarten Vorsprung von 13 Stimmen für Geißler. Die Zitterpartie hatte keinen besonderen Grund, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage berichtet. Alle sechs Briefwahlbezirke wurden im Otto-Hahn-Gymnasium ausgezählt, alle hatten etwa gleichviele Stimmzettel zu bearbeiten. Doch ausgerechnet im alles entscheidenenden Bezirk stimmte die Anzahl der Wahlscheine mit der der Stimmzettel nicht überein, weshalb nachgezählt werden musste, bis sich der Fehler aufklärte. Es hätten offenbar Zettel aneinandergeklebt und seien zunächst als einer gezählt worden , so die Pressestelle der Stadt. Die Anzahl der ungültigen Stimmen bei der gesamten Wahl lag bei 225, was 1,4 Prozent der abgegeben Stimmen entspricht.