Von nichts weniger als einem modernen Wunder berichtet die Polizei in Annweiler. Einem Wunder, das Lourdes und Fatima mitsamt allen Pilgern zum stinknormalen Ausflugsort degradiert.

Die Annweilerer Polizei berichtet nämlich, in zwei Tagen Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen zu haben, weil sich Bürger über zu schnell fahrende Autos beschwert hatten. Am Dienstag wurde also der Verkehr in Sarnstall in der Pirmasenser Straße zwischen 16.50 Uhr und 17.20 Uhr überwacht. Von 17.30 Uhr bis 18 Uhr war die Queichtalstraße in Queichhambach an der Reihe, und am Mittwoch haben sich die Beamten von 9.50 Uhr bis 10.20 Uhr mit ihrem Messgerät in der Weinstraße in Albersweiler aufgestellt. Das Ergebnis? Nichts. Null. Niente. Kein einziger Fahrer mit schwerem rechten Fuß, keine einzige dumme Ausrede. Die Polizei kann es selbst kaum fassen. Ausnahmslos alle hätten sich an die zulässigen 50 Stundenkilometer gehalten, was die Beamten als vorschriftsmäßiges Verhalten loben.

Wir meinen, Annweiler sollte dringend die Kongregation für Heiligsprechungsverfahren im Vatikan in Kenntnis setzen. Oder mal mit Oma Erna reden, die sich über den Verkehr beschwert hatte. Die hat bestimmt ein schlechtes Gewissen bekommen und die Blitzer im Radio durchsagen lassen. Oder man müsste mal das Eichamt auf die Messgeräte schauen lassen. Kein einziger Temposünder – das erschüttert unser Weltbild.