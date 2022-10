In der Südpfalz wird´s jetzt spannend. Eigentlich hätte Innenminister Roger Lewentz gestern zur Einweihung des Bürgerhauses Vorderweidenthal kommen sollen, das aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes gefördert worden ist. Die Einladung war schon raus, aber dann kam es bekanntlich anders: Das Ahr-Hochwasser hat zuletzt auch noch den gestandenen Minister davongefegt. Die Bürgerhaus-Einweihung hat Alexander Schweitzer übernommen. Das war ganz praktisch, da der Bergzaberner damit fast ein Heimspiel hatte.

Polizei reagiert kühl

In Mainz ist in überraschendem Tempo ein neuer Innenminister installiert worden, und Michael Ebling gilt auch durchaus als jovialer Typ, der nicht nur in der Landeshauptstadt und bei der Fernsehfasnacht eine gute Figur macht, sondern den man auch guten Gewissens auf die Leut’ auf dem Land loslassen kann.

Ein Schlückchen aufs neue Ministeramt: Michael Ebling. Foto: Rumpenhorst/dpa

Auffallend kühl ist die Reaktion der Gewerkschaft der Polizei auf die Personalie Ebling ausgefallen: Man habe sie zur Kenntnis genommen, heißt es im ersten Satz einer Pressemeldung, die im Folgenden zwar etwas empathischer, aber durchaus auch fordernd ausfällt.

Chaosthema

Wir wissen nicht, wie warm oder kühl Schweitzer die Dreyer-Entscheidung aufgenommen hat. Fakt ist, dass Schweitzer seit Jahren als potenzieller Nachfolger Dreyers gehandelt wird, mit Lewentz ein starker Mitbewerber ausgeschieden ist, aber nun auch ein starker neuer Mann auf der Landesbühne aufgetaucht ist.

Man muss auch nicht lange herumdiskutieren: Ebling kann sich im Innen- und Sportministerium gut profilieren, weil dort die Spendierhosen bestens gefüllt sind. Allein für das Bürgerhaus in Vorderweidenthal hatte Lewentz 735.000 Euro locker gemacht; die Fördermittel für Landau in seiner Amtszeit gehen längst in die Millionen. Selbst wenn die zuletzt 74.000 Euro für die Traglufthalle beim Tennisclub Schwarz-Weiß vergleichsweise Peanuts waren, erreicht man auch damit eine Menge Leute. Und Schweitzer? Der hat das Chaosthema Digitalisierung an der Backe. Natürlich wird die Dreyer-Nachfolge in der SPD ausdiskutiert, aber wie erfolgreich ein Minister in seiner Arbeit ist, dürfte durchaus eine Rolle spielen. Beim Thema Digitalisierung muss man leider sagen, dass die Deutsche Glasfaser viel verspricht und wenig hält. So gesehen hat Schweitzer ganz schön schlechte Karten.