Die B-10-Tunnel bei Annweiler werden von kommenden Montag bis einschließlich Freitag jeweils von 20 bis 6 Uhr voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mitgeteilt. Grund sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Zudem werden Entwässerungsleitungen gespült und saniert, Schachtabdeckungen ausgewechselt. Zudem werden die Seitenstreifen zwischen den Tunneln und die Fahrbahnen gekehrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Sie führt den Verkehr durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler. Die Anwohner werden gebeten, ihre Autos in dieser Zeit nicht in den Ortsdurchfahrten zu parken. In der Nacht auf Freitag wird zusätzlich der Streckenabschnitt der B 10 in Höhe von Queichhambach voll gesperrt, um auch dort Reinigungs- und Mäharbeiten zu erledigen. Dazu wird der Verkehr durch Queichhambach geleitet.