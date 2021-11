Wegen Wartungs- und Sanierungsarbeiten im Versorgungsnetz wird die Stromversorgung im Bereich der Hochstadter Straße, Fischlinger Straße und Ossostraße in Essingen an zwei Tagen vorübergehend mittels eines Notstromaggregats gewährleistet. Darauf weisen die Pfalzwerke Netz hin. Die Arbeiten sind am Montag und Dienstag jeweils von 8 bis 15 Uhr. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der genannten Zeit nicht möglich. Rückfragen unter Telefon 06323 941332.