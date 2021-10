Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) erhält Besuch vom Landesamt für Mess- und Eichwesen. Das Team wird am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. Oktober, die beiden Waagen im Wertstoffhof Am Hölzel 28 prüfen. Jeweils eine der beiden Wiegeeinrichtungen wird deshalb nicht für den laufenden Betrieb zur Verfügung stehen, informiert Matthias Bauer von der EWL-Abfallabteilung. Er bittet sowohl private als auch gewerbliche Kundinnen und Kunden des Wertstoffhofes an diesen Tagen um etwas Geduld, weil es zu Verzögerungen bei der Anlieferung kommen kann. Genaues Wiegen ist in der Recyclingbranche wichtig: Zum einen werden die Güter auch aufgrund ihres Gewichtes für den weiteren Transport zur Verwertung disponiert. Zum anderen geht es dem EWL auch um gerechte Abrechnungen bei der Annahme von kostenpflichtigen Abfallfraktionen.