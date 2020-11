Spaß, Spannung, Schokolade und Wein: Die Veranstaltungsgesellschaft Landau/Südliche Weinstraße hat einen Adventskalender aufgelegt – mitProdukten aus der Region. Die Macher versprechen jeden Tag Pfalzgenuss.

Anders als das Weihnachtsfest ist der Adventskalender eine noch junge Tradition. Seine Geschichte beginnt im 19. Jahrhundert. Ursprünglich hängten Familien täglich ein Bild auf oder zeichneten 24 Kreidestriche an die Tür. Die Kinder durften dann jeden Tag einen Strich wegwischen. Der Brauch, sich die Wartezeit bis Heiligabend zu verkürzen, kam übrigens zuerst in lutherisch geprägten Kreisen auf. Aber er wurde bald von allen christlichen Konfessionen übernommen. Heute öffnet man das erste Türchen meist am 1. Dezember. Andere Adventskalender beziehen sich auf das Kirchenjahr und beginnen am ersten Adventssonntag.

Kiste mit Pfälzer Köstlichkeiten

Kreativ gestaltet sind sie allesamt: Mal klassisch, mal modern. Mal mit Süßigkeiten, mal mit Spielsachen. Es gibt Kalender für die Frau und für den Herrn. Selbst Gebäude werden zu Kalendern umfunktioniert. In diesem Jahr hat sich erstmals auch die Veranstaltungsgesellschaft Landau/Südliche Weinstraße etwas einfallen lassen: einen Pfälzer Adventskalender — gefüllt mit Flüssigem, Genussreichem und Schönem. Das verkünden Stadt und Kreis in einer Pressemitteilung. In den Päckchen stecken jeden Tag ein bisschen Pfalzgenuss und Glückseligkeit, verspricht dazu Geschäftsführer Bernd Wichmann. Der Kalender kommt in Form einer Holzkiste daher – befüllt mit 24 kleinen und großen Überraschungen von Betrieben aus Landau und der Südlichen Weinstraße.

Und das steckt drin:

Mit dabei sind unter anderem die Weingüter Albert Glas (Essingen), Werner Anselmann (Edesheim), Gerhard Hochdörffer (Nußdorf) sowie das Wein- und Sektgut Wambsganß (Dammheim). Außerdem machen mit: Gutting Pfalznudel (Großfischlingen), Rebmann Manufaktur (Leinsweiler), Pfaffmann Spezialitäten (Wollmesheim) sowie Palatina Outfitters (Hauenstein).

Der Adventskalender hat einen Warenwert von über 200 Euro und wird von der Veranstaltungsgesellschaft für 119,99 Euro verkauft. Der Inhalt jedes Türchens ist für zwei Personen ausreichend. Wer ihn erstehen möchte, kann ihn bis zum 23. November direkt bei der Veranstaltungsgesellschaft unter Telefon 06341 9687373 oder per E-Mail an info@events-ld-suew.de bestellen. Aufgrund seiner Größe muss der Kalender in der Taubensuhlstraße 5 in Landau abgeholt werden. Inhaber der RHEINPFALZ-Card erhalten fünf Prozent Rabatt. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.events-ld-suew.de.