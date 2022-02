Bei der Polizeiinspektion in Landau ist am Samstagnachmittag eine anonyme Warnung vor Giftködern eingegangen, die im Bereich von Herxheim verteilt worden sein sollen. Auch wenn bisher nicht geklärt werden konnte, ob es sich wirklich um vergiftete Köder handelt, mahnt die Polizei zur Vorsicht. Hundebesitzer sollten in und um Herxheim draußen darauf achten, was ihre Tiere zu sich nehmen.