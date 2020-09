Um Punkt 11 Uhr heulen am Donnerstag bundesweit die Sirenen. Anlass dafür ist der neue Warntag, der fortan jedes Jahr stattfinden soll. Auch in Landau wird die auf der Grundschule Wollmesheimer Höhe stationierte neue Sirene getestet. Der Test beginnt um 11 Uhr mit einem „Auf-und Ab-Ton“ und endet um 11.20 Uhr mit einem einminütigen durchgängigen Endton. Auch die digitalen Warn-Apps, wie Nina und Katwarn, werden heute getestet. Ebenso sollen Fernseh- und Radioprogramme unterbrochen werden, um den Testlauf so authentisch wie möglich zu machen. Lautsprecherdurchsagen und digitale Anzeigetafeln sollen ebenfalls eingesetzt werden. In Zukunft soll an jedem zweiten Donnerstag im September getestet werden, ob die Warnanlagen funktionieren und ausreichend sind. An dem Tag soll die gesamte Warnarchitektur Deutschlands getestet werden. Auch die Bevölkerung soll sensibilisiert werden, damit in tatsächlichen Notsituationen jeder weiß, was zu tun ist.