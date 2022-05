Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Mai, die Beschäftigten des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes im Bezirk Pfalz zu Warnstreiks auf. In Landau ist davon die kommunale Kita Villa Mahla betroffen. Dort ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) wurden am 22. März ohne Ergebnis beendet und sollen am 16. und 17. Mai fortgeführt werden.