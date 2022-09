Es gab gewiss schon Zeiten, in denen die Aussichten rosiger waren. Müssen wir im Herbst und Winter frieren, weil das Gas ausgeht? Oder wird es noch Gas geben, das aber so teuer ist, dass es kaum bezahlbar ist? Fragen, die viele Menschen derzeit umtreiben. Allerorten wappnet man sich für den schlimmsten Fall, so auch in Landau. Die Turnhalle des Otto-Hahn-Gymnasiums soll zur Wärmehalle werden – einem Ort also, an dem sich Frierende Aufwärmen könnten. Wer da rein darf? Das ist noch völlig unklar, wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch erklärt. Ebenso, wie lange jeder Einzelne die Wärme auskosten darf. Ausgeschlossen ist ein Wechsel im Zehn-Minuten-Takt also nicht. Ob das ausreicht, um nicht mehr zu frieren? Keine Ahnung. Aber lassen Sie uns optimistisch sein und davon ausgehen, dass wir es nie erfahren werden – weil sich zumindest der Großteil von uns wie gewohnt zu Hause aufwärmen kann.