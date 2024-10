In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen vor dem Schuhhaus „Shoe One“ aufgestellten Verkaufsautomaten für Süßigkeiten und Softdrinks so manipuliert, dass sie einen Teil der Waren aus dem Ausgabeschacht entnehmen konnten. Augenscheinlich sei der Automat durch Rütteln und Aufstoßen so bewegt worden, dass der Inhalt teilweise aus den inneren Halterungen herauspurzelte. Wie hoch der Diebstahlschaden ist und was gegebenenfalls an Sachschaden entstand, muss noch geprüft werden. Dass manche Verkaufsautomaten so manipuliert werden können, wird im Netz schon länger berichtet. Moderne Geräte lösen üblicherweise Alarm aus.