Das Landauer Freibad am Prießnitzweg lädt zum Anschwimmen ein. Wie die Stadtholding als Betreiberin mitteilt, wird das Bad dieses Jahr erstmals am Sonntag, dem 17. Mai von 11 bis 18 Uhr seine Türen öffnen – und zwar zur Feier der Eröffnung kostenfrei. Die regulären Eintrittspreise gelten ab Montag, 18. Mai.

„Die Entscheidung über den genauen Eröffnungstermin ist uns in diesem Jahr nicht leichtgefallen“, wird Christof Drost, der Betriebsleiter des Bäderbetriebe Landau, in der Mitteilung zitiert. Wechselhafte und eher durchwachsene Wetterprognosen rund um den Feiertag des 14. Mai hätten dazu geführt, dass man die Lage intensiv geprüft und sorgfältig abgewogen habe. Schließlich habe man sich bewusst dafür entschieden, die Saison wie geplant zu beginnen.

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www.freibad-ld.de