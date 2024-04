Die Ampel an der Kreuzung Arzheimer Straße/Annweilerstraße sollte eigentlich längst wieder leuchten. Seit einem Monat ist sie aber aus, weil ein Schaltkasten umgefahren wurde. Wieso dauert die Reparatur länger als zunächst gedacht?

Es muss einen ordentlichen Schlag gelassen haben, als in einer Nacht Anfang März eine Motorradfahrerin auf einen Schaltkasten in der Annweilerstraße gerast ist. Der Aufprall war so heftig, dass das Teil vom Fundament gerissen und umgeworfen wurde. Verletzt hat sich die Frau bei dem Unfall zum Glück nicht ernsthaft. Das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten.

Neben den drei Strafverfahren, die gegen die 46-Jährige eingeleitet wurden – sie war betrunken, fuhr nach dem Unfall weg und sie schlug mehrfach nach Polizisten –, hatte der Unfall vor allem eine für alle sichtbare Folge: die Ampel, die den Verkehr an der vielbefahrenen Kreuzung Arzheimer Straße/Annweilerstraße ist seit einem Monat außer Betrieb. Seither wird die Verkehrsführung über die Schilder geregelt. Das heißt: Die Autos auf der Annweilerstraße haben Vorfahrt. Wer also von der Wollmesheimer Höhe stadteinwärts unterwegs ist, muss beim Abbiegen mitunter länger warten.

Zwei Firmen müssen zusammenfinden

Zunächst war die Stadt noch zuversichtlich, den Schaden schnell beheben zu können. Über das Wochenende bekomme man das nicht repariert, teilte Stadtsprecherin Lena Wind nach dem Unfall in der Nacht von einem Donnerstag auf einen Freitag mit. In der darauffolgenden Woche sollte es aber klappen. Daraus wurde allerdings nichts. „Das Ganze hatte sich leider etwas verzögert, weil die Arbeiten der beiden Fachfirmen aufeinander abgestimmt werden mussten“, schrieb Wind jetzt auf eine Anfrage der RHEINPFALZ.

Die Stadtsprecherin hat aber auch eine frohe Kunde parat. Am Dienstagvormittag habe es einen Vor-Ort-Termin mit einer Baufirma gegeben. „Bis zum Wochenende kümmert sich diese um die Fundamente.“ Die Ampelanlage werde dann nächste Woche angeschlossen. Ein paar Tage müssen sich Autofahrer also noch nach den Schildern richten und Fußgänger beim Überqueren der Annweilerstraße aufmerksam den Verkehr beobachten.