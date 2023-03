Mit einer erfreulichen Mitteilung konnte Ortsbürgermeister Wolfgang Schwarz (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates aufwarten: Nach den Osterfeiertagen soll der Glasfaserausbau in der Gemeinde beginnen. Die Arbeiten sollen in der Weinstraße beginnen, wobei gleichzeitig auf beiden Seiten verkabelt wird und dabei anders als in Edesheim auch die Hausanschlüsse verlegt werden. Das habe den Vorteil, dass die orangefarbenen Kabel nicht offen am Straßenrand herumliegen werden. Während der Arbeiten kann es zu Straßensperrungen kommen. Schwarz kündigt auf Anfrage auch eine Bürgerversammlung an, wenn der tatsächliche Baubeginn und Zeitplan feststehen.