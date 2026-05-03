Die St. Jakobusgesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland lädt für Samstag, 9. Mai, zu einer Wanderung auf der Südroute der Wege der Jakobspilger ein. Diese „ Landauer Schleife“ mit circa zehn Kilometer Wegstrecke besucht sieben Bezugsorte mittelalterlicher Baukultur.

Sie wurden im Zuge des europäischen Modellprojektes „Sternenweg/Chemin des étoiles“ erfasst und sind mit einem Jakobsmuschelstein geschmückt. Im Mittelalter orientierten sich die Jakobspilger in Richtung Santiago de Compostela mitunter an der feinen Sternenspur der Milchstraße am nächtlichen Firmament. Der Titel Sternenweg/chemin des étoiles nimmt symbolisch Bezug auf diese „Sternenspur“.

2006 wurde das europäische Modellprojekt zur Aufwertung des Wege der Jakobspilger in Teilen des Saarlandes, von Rheinland-Pfalz sowie Lothringen und Elsass ins Leben gerufen. Sie stehen heute für ein Europa der Toleranz, der Humanität, der Freiheit, der Demokratie, der freundschaftlichen Begegnung der Kulturen und des Friedens. In Erinnerung an die Jakobspilger, die einst in dieser Kulturlandschaft unterwegs waren, wurden Zeugnisse der mittelalterlichen Kunst und Baukultur am Wegesrand mit einer steinernen Jakobsmuschel als Wegzeichen gekennzeichnet.

Weg führt über Wollmesheim und Godramstein

Start der Wanderung ist um 10 Uhr in dem Kreuzgang der Heilig-Kreuz Kirche, dann geht es zur Katharinen-Kapelle, zur Stiftskirche und zum Haus Zum Maulbeerbau. Über Wollmesheim mit seiner protestantischen Kirche, geht es zur Kleinen Kalmit. Dort gibt es eine kleine Pause, die Rückkehr erfolgt über Godramstein mit seinen beiden Kirchen nach Landau zur Heilig Kreuz Kirche. Gegen 16 Uhr wird die Wanderung zu Ende sein.

Die St. Jakobusgesellschaft (JG) wurde am 25. Juli 2005 in Mainz gegründet, wo auch der Sitz der Gesellschaft ist. Sie hat sieben Regionalgruppen. Die JG engagiert sich mit circa 500 Mitgliedern für die Wiederbelebung alter Jakobspilgerwege – so zum Beispiel die Regionalgruppe Süd- und Vorderpfalz für die Pfälzer Jakobswege Nord- und Südroute von Speyer zum Kloster Hornbach.

Info

Anreise und Verpflegung erfolgt in eigener Verantwortung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansprechpartner ist Karl Unold, www.karl.unold.de



Näheres unter: www.sternenweg.net und www.jakobusgesellschaft.eu.

