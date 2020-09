Ein Baum an der neuen Konzertmuschel neben der Markwardanlage in Annweiler muss gefällt werden. Laut Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried wurden große Schäden im Kronenbereich und im Stamm festgestellt. Für die Arbeiten wird der benachbarte Wanderparkplatz am heutigen Freitag gesperrt.