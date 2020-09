Im Waldgebiet zwischen Gossersweiler-Stein und Dimbach, auf dem dortigen Bundsandsteinhöhenweg, ist bereits am Dienstag gegen 14.40 Uhr ein Wanderer abgestürzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Der 56-Jährige aus Baden-Württemberg war einen sechs Meter tiefen Abhang hinabgerutscht. Um an den Unglücksort zu kommen, ließen sich die Rettungskräfte per Seilwinde den Abhang herab. Für die Bergung kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus in Karlsruhe geflogen.